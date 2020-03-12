Kitfort - магазин бытовой техники

Плюсы

Неплохая мощность для вертикального пылесоса, хорошо всасывает не только пыль, но и мелкий мусор. Удобно очищать емкость для мусора и наполнять резервуер с водой. Функция отпаривания в процессе уборки помогает "растопить" прилипший мусор, при этом не оставляет за собой много воды и мокрый пол. Хорошо, что он стоит вертикально без поддержки, даже не нужно какое-то дополнительное крепление. В целом, хороший моющий пылесос за свою цену.

Минусы

Хотелось бы мелких насадок на пылесос (а не на отпариватель, их как раз много), чтобы можно было пылесосить в труднодоступных местах.