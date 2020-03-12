Kitfort - магазин бытовой техники

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Все товарыДля дома Вертикальные пылесосы
Самый лучший помощник!
Вертикальный пылесос Kitfort KT-555 с функциями паровой швабры и ручного пароочистителя удобен при локальной и генеральной уборке.
Без единой пылинки!
Он всасывает пыль и мелкий мусор, а затем очищает поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара.
Так чисто и так удобно
Паровой пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами.
Совмещает в себе самое лучшее
Пылесос можно использовать как паровую швабру. Если на паровое сопло пароочистителя установить шланг с насадками, то он превращается в ручной пароочиститель. Используя силу горячего пара, пароочиститель великолепно очищает различные поверхности.
Комфортная уборка
Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются держатели для удобного хранения.
#kitfort (6 публикаций)

Пользуемся пылесосом больше 2 месяцев. На все недостатки, описанные выше, можно закрыть глаза, глядя на то, как дом в считанные минуты становится абсолютно чистым. Одновременно пылесос и качественная паровая швабра прекрасно...

Варвара Ч.,

Характеристики
Мощность
1700 Вт
Пылесборник
0,75 л
Тип пылесоса
проводной
Время нагрева
30 сек
Ёмкость резервуара для воды
0,3 л
Длина шнура
около 5 м
Размер прибора
270 х 255 х 1190 мм
Вес прибора
5,8 кг
Инструкция KITFORT KT-555
Отзывы
Оценка
4.76/5
на основе 79 отзывов
Сергей П.
20 марта 2020
Плюсы
хорошо очищает,удобное управление,занимает мало места,поставил в уголок и стоит никому не мешает.
Минусы
очень тяжелый физически с ним тяжело управляться.
Комментарий
рекомендую тем кто хочет сочетать физические упражнения с хорошей уборкой.
Пришелец-FY5133
19 марта 2020
Пришелец-IR3478
18 марта 2020
Ilya T.
17 марта 2020
Плюсы
Неплохая мощность для вертикального пылесоса, хорошо всасывает не только пыль, но и мелкий мусор. Удобно очищать емкость для мусора и наполнять резервуер с водой. Функция отпаривания в процессе уборки помогает "растопить" прилипший мусор, при этом не оставляет за собой много воды и мокрый пол. Хорошо, что он стоит вертикально без поддержки, даже не нужно какое-то дополнительное крепление. В целом, хороший моющий пылесос за свою цену.
Минусы
Хотелось бы мелких насадок на пылесос (а не на отпариватель, их как раз много), чтобы можно было пылесосить в труднодоступных местах.
Иван В.
16 марта 2020
Плюсы
Очень лёгкая и быстрая ежедневная уборка полов, особенно когда в доме маленький ребенок. Хорошо очищает разные поверхности: ламинат, линолеум, кафельная плитка. Особенно порадовала очистка швов между кафелем! Пылесос занимает мало места!
Минусы
Не поняли смысл мытья стёкол и зеркал, т.к насадка скребок плохо убирает остатки воды.
Комментарий
Не думали,что у нас были такие грязные полы!))
Александра
15 марта 2020
Пользуюсь почти три месяца, в целом не плох, но есть нюансы. Под диваном или кроватью с этим пылесосом не убрать, углы тоже не протереть, поскольку тряпочка не по всей поверхности щетки, поэтому после уборки этим пылесосом приходится с тряпкой ещё пройтись. Не хватает насадки, узкой, именно для пылесоса, что бы в труднодоступных местах убрать. По ламинату и линолеуму замечательно, а вот по ковру сложновато, но зато ковер можно паром обработать. Для кого-то может быть и тяжеловат, шумный, но в пределах разумного) на вид прочный, моется легко, как отпариватель ещё особо не использовала. Посмотрим сколько прослужит.
Обзоры (3 публикации)
Пропылесосил и отпарил всех вертикальным паровым пылесосом Kitfort-KT-555
19 марта 2020
Вертикальный паровой пылесос «6 в 1» Kitfort KT-555
15 января 2020
Обзор парового пылесоса Kitfort KT-555
09 января 2020
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