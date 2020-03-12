Kitfort - магазин бытовой техники

Без единой пылинки!
Он всасывает пыль и мелкий мусор, а затем очищает поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара.
Так чисто и так удобно
Паровой пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами.
Совмещает в себе самое лучшее
Пылесос можно использовать как паровую швабру. Если на паровое сопло пароочистителя установить шланг с насадками, то он превращается в ручной пароочиститель. Используя силу горячего пара, пароочиститель великолепно очищает различные поверхности.
Комфортная уборка
Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются держатели для удобного хранения.