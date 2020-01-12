Kitfort - магазин бытовой техники

Плюсы

Очень мало занимает времени , отмывает даже очень загрязнённые поверхности , плюс большой что это 2в1- не нужно сначала пылесосить , а затем с тряпками толкаться ! А также экономия денег на хим средства

Минусы

Не много тяжеловат , но не тяжелее того .... что ты сначала пылесосишь всю квартиру и ещё потом ее моешь !

Комментарий

Пылесос очень практичный, у меня маленький ребёнок ( постоянно облизывает пол, роняет еду потом в рот ) этот пылесос очищает пол , что он становится матовый, быстро высыхает ( тряпкой пол когда мыла дочь кувыркалась подскальзывалась ) . Шум не очень сильный ! Покупкой довольны ,и Даже очень ! Время сэкономленно , пол чистый , крошки убраны . И ещё самое важное - это то что происходит дизенфекция ведь мы даже представить не можем сколько в наших коврах бактерий ( ковры также им можно очищать паром )