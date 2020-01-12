Kitfort - магазин бытовой техники

Вам больше не нужно сначала пылесосить, чтобы провести влажную уборку пола, потому что вы можете делать это одновременно! Паровой пылесос Kitfort КТ-535 сначала всасывает пыль и мелкий мусор, а затем очищает поверхность от грязи при помощи горячего пара.
Вдвойне эффективная уборка
Несмотря на совмещение функций пылесоса и паровой швабры, девайс эффективно выполняет обе задачи. Мощность в 1600 Вт позволяет поддерживать качество всасывания на высоком уровне. Мощности подачи пара 1100 Вт хватает, чтобы убрать оставшуюся грязь.
Не страшны большие масштабы!
Пылесос обладает резервуаром для воды ёмкостью 730 мл и пылесборником ёмкостью 1 л, благодаря чему за один раз способен справиться с уборкой больших площадей. С длиной шнура 7,5 м вы дотянитесь до самых дальних уголков вашего дома!
Продуманный до мелочей
Вы можете с лёгкостью регулировать подачу пара от "Мин" до "Макс" для выбора нужного уровня.
Область применения
Паровой пылесос можно использовать для уборки любых полов: паркета, ламината, линолеума, дерева, ковровых покрытий и керамической плитки.
Легко разбирать!
Установка и снятие держателя тряпки в одно нажатие!
Итак-комплектация стандартная.Упакован в коробке в собранном виде, надо было вставить только трубку и налить воды .Сборка-разборка лёгкая,уборка по гладким поверхностям не составила труда,надо только не забывать переключать...
1) Мало занимает места,
2) Хорошо убирает на разных поверхностях,
3) Легко моется,
4) Не шумный,
5) Длинный провод,
6) Уборка сухая и влажная,
7) Стильный дизайн,
8) Манёвренный,
9) Есть запасная щётка.
Минусы
Не обнаружено.
Комментарий
Покупкой довольны,советуем брать,с функцией справляется на Ура!
Ангелина
23 марта 2020
Плюсы
Очень мало занимает времени , отмывает даже очень загрязнённые поверхности , плюс большой что это 2в1- не нужно сначала пылесосить , а затем с тряпками толкаться ! А также экономия денег на хим средства
Минусы
Не много тяжеловат , но не тяжелее того .... что ты сначала пылесосишь всю квартиру и ещё потом ее моешь !
Комментарий
Пылесос очень практичный, у меня маленький ребёнок ( постоянно облизывает пол, роняет еду потом в рот ) этот пылесос очищает пол , что он становится матовый, быстро высыхает ( тряпкой пол когда мыла дочь кувыркалась подскальзывалась ) . Шум не очень сильный ! Покупкой довольны ,и Даже очень ! Время сэкономленно , пол чистый , крошки убраны . И ещё самое важное - это то что происходит дизенфекция ведь мы даже представить не можем сколько в наших коврах бактерий ( ковры также им можно очищать паром )
Rusik63reg
23 марта 2020
Плюсы
очень не плохое всасывания. пар очень хорош. длина шнура и дизайн.
Минусы
тяжело толкать по ворсистому паласу. я дума то из за насадки он не для паласа. нет насадок для паласов и ковров.
Комментарий
купили сей дивайс и очень были восторге что он хорошо всасывает. даже лучше чем обычный пылесос (самсунг с контейнером) и очень понравилось что пар хорошо работает как на керкере! с 3 детьми очень хорошая вещь! 2 в 1!!!!
Гость
23 марта 2020
Плюсы
1. Пылесос очень красивый и стильный.2. Обработка паром, очень актуально, если дома маленький ребёнок, как в нашем случае.3. Длинный провод, который легко наматывается на крючки.4. Большой резервуар для воды.5. Удобен и понятен в использовании (легко разбирается и собирается).6. Думала, что будет более шумный. Звук нормальный, ребёнок не пугается.7. В комплекте 2 тряпки, которые после первой стирки сохранили первоначальный вид.
Минусы
1. Одна тряпка сшита кривовато и трудно надевается.2. Тяжёлый по весу для маленькой девушки.3. Иногда слегка капает с резервуара, но не критично.4. Кнопку пара нужно удерживать постоянно.
Комментарий
Пылесос подарил муж на 8 марта, поскольку для меня он тяжелый, теперь пылесосит муж
Светлана П.
23 марта 2020
Плюсы
Приобрела данную модель пылесоса по рекомендации друзей. Ни сколько не пожалела в выборе. Чистит и моет просто супер. Никогда не думала, что у меня ковер может быть такой грязный. Буду рекомендовать данную модель всем.
Минусы
Немножко тяжеловат, но это не беда, можно приспособиться.
Асгат
22 марта 2020
Плюсы
-Очень лёгкий в сборке, даже ребёнок соберёт.
Минусы
Не выявлено пока.
Комментарий
Купили сегодня этот классный пылесос. Сразу попробовали в деле. Работает два в одном. Параллельно со сбором пыли ещё и проводит влажную уборку. Ура, теперь у меня сократилось время на уборку квартиры!Пылесос отличный!Очень нравится!Советуем всем!